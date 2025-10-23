Reddit Aktie News: Reddit am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 204,59 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 204,59 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Reddit-Aktie bisher bei 204,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,05 USD. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.588 Stück gehandelt.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 76,68 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,52 Prozent.

Zuletzt erhielten Reddit-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Reddit am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,06 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,69 Prozent auf 499,63 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Reddit am 30.10.2025 präsentieren. Reddit dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

