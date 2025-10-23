Reddit Aktie News: Reddit gewinnt am Donnerstagabend an Boden

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Reddit. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 201,75 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 201,75 USD nach oben. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 205,20 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 201,05 USD. Zuletzt wechselten 356.173 Reddit-Aktien den Besitzer.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 40,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 76,68 USD erreichte der Anteilsschein am 24.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 163,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Reddit gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Reddit im Jahr 2025 1,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

