Reddit Aktie News: Reddit steigt am Nachmittag

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Reddit. Zuletzt stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 192,04 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 192,04 USD. Der Kurs der Reddit-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 192,88 USD zu. Mit einem Wert von 186,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Reddit-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 113.313 Stück gehandelt.

Am 19.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 282,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 47,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Reddit-Aktie mit einem Verlust von 58,45 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent auf 584,91 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 348,35 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Reddit-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,31 USD je Aktie.

