Aktienkurs aktuell

Reddit Aktie News: Reddit am Abend freundlich

25.08.25 20:24 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Abend freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Reddit. Die Reddit-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 218,70 USD.

Die Reddit-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 218,70 USD. Kurzfristig markierte die Reddit-Aktie bei 222,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 214,30 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 396.995 Reddit-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 253,00 USD. Dieser Kurs wurde am 19.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 13,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.08.2024 bei 55,06 USD. Der derzeitige Kurs der Reddit-Aktie liegt somit 297,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Reddit-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Reddit am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,06 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 499,63 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 77,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 281,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Reddit-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

