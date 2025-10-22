DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.778 -0,8%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,74 +1,8%Gold4.037 -2,1%
TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
So bewegt sich Reddit

22.10.25 16:08 Uhr
Reddit Aktie News: Reddit am Mittwochnachmittag leichter

Die Aktie von Reddit gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 203,35 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Reddit
175,00 EUR -1,00 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Reddit-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 203,35 USD. In der Spitze büßte die Reddit-Aktie bis auf 202,00 USD ein. Bei 203,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 53.935 Reddit-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Reddit-Aktie ist somit 39,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,60 USD. Dieser Wert wurde am 23.10.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 62,33 Prozent würde die Reddit-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 499,63 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 77,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 281,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Reddit.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,86 USD je Reddit-Aktie.

Redaktion finanzen.net

