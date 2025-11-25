Reddit Aktie News: Reddit haussiert am Dienstagabend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Reddit zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Reddit-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 210,33 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr stieg die Reddit-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 7,9 Prozent auf 210,33 USD. Die Reddit-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,70 USD an. Mit einem Wert von 197,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 577.644 Reddit-Aktien.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 282,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 25,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,80 USD ab. Derzeit notiert die Reddit-Aktie damit 163,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Reddit-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.10.2025 legte Reddit die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Reddit noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 584,91 Mio. USD – ein Plus von 67,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Reddit 348,35 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Reddit wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Reddit-Gewinn in Höhe von 2,31 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Reddit-Aktie

Snap-Aktie tiefer: Snapchat passt sich an Social-Media-Verbot in Australien an

Reddit-Aktie hebt ab: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn

Ausblick: Reddit zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel