So entwickelt sich Reddit

Reddit Aktie News: Anleger greifen bei Reddit am Nachmittag zu

25.11.25 16:09 Uhr
Reddit Aktie News: Anleger greifen bei Reddit am Nachmittag zu

Die Aktie von Reddit gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Reddit-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,6 Prozent auf 203,90 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 203,90 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Reddit-Aktie sogar auf 204,50 USD. Mit einem Wert von 197,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 138.794 Reddit-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 282,81 USD. Gewinne von 38,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 79,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Reddit-Aktie derzeit noch 60,86 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Reddit am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD erwirtschaftet worden. Reddit hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 584,91 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 348,35 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 18.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

