Reddit Aktie News: Reddit tendiert am Abend nordwärts

Die Aktie von Reddit gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Reddit konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 4,1 Prozent auf 191,09 USD.

Die Reddit-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 191,09 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Reddit-Aktie bisher bei 194,42 USD. Mit einem Wert von 186,44 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 387.178 Reddit-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 282,81 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,00 Prozent. Bei 79,80 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,24 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Reddit-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Reddit am 30.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Reddit 0,17 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 584,91 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 67,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Reddit einen Umsatz von 348,35 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 18.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Reddit ein EPS in Höhe von 2,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

