DAX23.236 +0,6%Est505.524 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 -0,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin74.747 -0,9%Euro1,1547 +0,3%Öl62,67 +0,3%Gold4.079 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Regierung im Rentenstreit: 'Gedulden Sie sich paar Tage'

24.11.25 14:05 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz wachsenden Drucks bittet die Bundesregierung im Rentenstreit um etwas Geduld bis zu einer Lösung. "Gedulden Sie sich noch ein paar Tage, das Jahr ist ja nicht mehr so lang", sagte der Vize-Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin.

Wer­bung

Mit der Vertrauensfrage will Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den umstrittenen Gesetzentwurf nicht verknüpfen. "Nein", bekräftigte Hille auf eine entsprechende Frage. Mit der Vertrauensfrage kann sich der Bundeskanzler vergewissern, ob seine Politik im Bundestag eine Mehrheit hat.

Mehrheit nicht in Sicht

Eine Mehrheit mit Koalitionsstimmen im Bundestag ist bei dem strittigen Rentengesetz derzeit nicht in Sicht. Denn die 18-köpfige Gruppe junger Unionsabgeordneter will nicht zustimmen - ohne Änderung beim Punkt Rentenniveau ab dem Jahr 2032. Es geht darum, ob das Absicherungsniveau der Rente im Verhältnis zur Einkommensentwicklung ab 2032 um einen Prozentpunkt höher oder niedriger liegen soll. Die Gegner eines höheren Niveaus innerhalb der Union stören "Folgekosten von 120 Milliarden Euro" in den Jahren nach 2032. Es handelt sich um einen Betrag, für den mögliche Kosten von Jahr zu Jahr aufsummiert sind.

Regierung bleibt hart

Doch die Regierung bleibt hart - auch die Unionsführung. "Der Gesetzentwurf ist einstimmig im Bundeskabinett beschlossen worden", betonte Hille - und zwar "auf Basis dessen, was im Koalitionsvertrag steht". Hille unterstrich: "Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das die richtigen Maßnahmen sind, die es jetzt zu treffen gilt."

Wer­bung

Koalitionsinterne Gespräche liefen. "Die Bundesregierung ist mit den Personen, die sie für wichtig hält, im Gespräch", so Hille. Der Kanzler sei "zuversichtlich, dass die Gespräche zu einem guten Ergebnis kommen" und das Rentenpaket in diesem Jahr verabschiedet werde.

"Dringend geboten"

"So laufen die politischen Prozesse nun einmal, dass man - wenn man etwas erreichen will - miteinander in ganz unterschiedlichen Konstellationen sprechen muss. Bevor diese Gespräche nicht gelaufen sind, kann es kein Ergebnis geben", erläuterte der Sprecher.

Einen Vorschlag von Ökonomen, das Rentenpaket zu stoppen und erst die Ergebnisse der Rentenkommission abzuwarten, lehnt die Regierung ab. Auch Dinge müssten entschieden werden, die keinen Aufschub vertrügen - "oder Dinge, die die Koalition für dringend geboten hält".

Wer­bung

Wie bereits schon SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas verwies Hille auf die anderen Aspekte der Rentenpolitik von Schwarz und Rot. Auch Merz hatte in dem Zusammenhang schon die Aktivrente genannt, die im Januar starten soll. Die Aktivrente soll nach einer CDU-Idee steuerfreien Verdienst bis 2.000 Euro nach Renteneintrittsalter ermöglichen./bw/DP/stw