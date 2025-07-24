DAX23.749 +0,7%ESt505.350 +0,6%Top 10 Crypto15,77 -0,2%Dow45.409 ±0,0%Nas21.883 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1746 +0,2%Öl65,95 +0,4%Gold3.635 +1,4%
RELX im Fokus

RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag in Grün

08.09.25 16:10 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Montagnachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RELX. Im New York-Handel gewannen die RELX-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von RELX konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 47,24 USD. Bei 47,28 USD markierte die RELX-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 47,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RELX-Aktie belief sich zuletzt auf 34.666 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,30 USD) erklomm das Papier am 28.05.2025. Gewinne von 19,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,20 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten RELX-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,840 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,899 USD.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der RELX-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

