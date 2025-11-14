RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX am Freitagabend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RELX gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 41,31 USD.

Die RELX-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 41,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RELX-Aktie bisher bei 40,77 USD. Bei 41,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 286.713 RELX-Aktien.

Am 28.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RELX-Aktie liegt somit 26,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,77 USD erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,31 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,840 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,888 USD je RELX-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von RELX rechnen Experten am 18.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 USD je RELX-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RELX-Aktie

RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt

Stoxx Europe 50-Titel RELX-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet RELX Aktionären eine Freude

RELX-Aktie höher: RELX bestätigt Ausblick nach solidem Jahresauftakt