RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Montagabend südwärts

24.11.25 20:23 Uhr
RELX Aktie News: STOXX 50 Aktie RELX tendiert am Montagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von RELX. Die RELX-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 40,42 USD ab.

RELX PLC (ex Reed Elsevier)
35,22 EUR
Die RELX-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:04 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 40,42 USD. Zwischenzeitlich weitete die RELX-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,15 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 40,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 262.735 RELX-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 56,30 USD erreichte der Titel am 28.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 39,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,31 USD. Mit einem Kursverlust von 2,75 Prozent würde die RELX-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,840 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,888 USD.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte RELX möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass RELX im Jahr 2025 1,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

