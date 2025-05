RENK Aktie News: RENK zeigt sich am Vormittag freundlich

Blick auf RENK-Kurs

Die Aktie von RENK gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 53,28 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 53,28 EUR zu. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 54,26 EUR aus. Mit einem Wert von 53,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 98.340 RENK-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2025 auf bis zu 54,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 200,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,585 EUR. Im Vorjahr erhielten RENK-Aktionäre 0,420 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 43,33 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte RENK am 26.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 362,17 Mio. EUR – ein Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

