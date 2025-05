RENK Aktie News: RENK verteuert sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 57,25 EUR.

Das Papier von RENK legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 57,25 EUR. Bei 57,54 EUR markierte die RENK-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 731.604 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,588 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 46,58 EUR an.

RENK gewährte am 26.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je RENK-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,41 EUR fest.

