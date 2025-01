Kursentwicklung

RENK Aktie News: RENK am Vormittag auf grünem Terrain

07.01.25 09:22 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 19,13 EUR.

Das Papier von RENK legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 19,13 EUR. Bei 19,29 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 19,03 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14.175 RENK-Aktien den Besitzer. Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,435 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,82 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.11.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 0,980 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RENK-Aktie Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Gewinne Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain Die Expertenmeinungen zur RENK-Aktie im Dezember 2024

