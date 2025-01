RENK Aktie News: RENK am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 20,69 EUR.

Die RENK-Aktie wies um 09:03 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 20,69 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 20,61 EUR. Bei 20,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.876 RENK-Aktien.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,435 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,82 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,980 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

