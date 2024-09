RENK Aktie News: RENK zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die RENK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 23,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 23,33 EUR. Die RENK-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,37 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.478 RENK-Aktien.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,464 EUR. Analysten bewerten die RENK-Aktie im Durchschnitt mit 31,50 EUR.

RENK ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte RENK am 13.11.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.12.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von RENK.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass RENK ein EPS in Höhe von 1,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich letztendlich leichter

RENK will auch durch Übernahmen wachsen - RENK-Aktie unter Druck

Schwacher Handel: SDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer