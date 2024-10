RENK Aktie News: RENK gewinnt am Freitagmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von RENK zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 18,79 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von RENK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 18,79 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,06 EUR aus. Mit einem Wert von 18,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 149.603 RENK-Aktien den Besitzer.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,448 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 13.08.2024.

RENK dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Am 01.12.2025 wird RENK schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

