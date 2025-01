RENK Aktie News: RENK reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kurs der RENK

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 21,27 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 21,27 EUR. In der Spitze legte die RENK-Aktie bis auf 21,34 EUR zu. Mit einem Wert von 21,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 120.996 Aktien.

Die Dividendenausschüttung für RENK-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,435 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 13.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 0,980 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Die Expertenmeinungen zur RENK-Aktie im Dezember 2024

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Trumps Forderung beflügelt Rüstungsaktien