RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 50,56 EUR.

Die RENK-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 50,56 EUR. Die RENK-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,31 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,00 EUR. Zuletzt wechselten 1.057.477 RENK-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,18 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 64,98 Prozent könnte die RENK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,456 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,33 EUR.

RENK ließ sich am 26.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,11 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 362,17 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 69,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

