RENK Aktie News: RENK am Dienstagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RENK gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die RENK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 44,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr wies die RENK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 44,94 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die RENK-Aktie bei 46,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 457.666 RENK-Aktien.

Bei 46,07 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die RENK-Aktie 153,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,444 EUR je RENK-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 39,38 EUR aus.

RENK ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Milliarden-Investitionen in Infrastruktur geplant: Mit diesen Aktien profitieren Anleger

HENSOLDT, Rheinmetall, RENK: Rally treibt Rüstungsaktien auf neue Rekorde

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen