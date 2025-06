RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Freitagmittag zu

RENK im Fokus

Die Aktie von RENK zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Das Papier von RENK konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 67,64 EUR. Die RENK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,24 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,71 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 272.743 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 85,96 EUR markierte der Titel am 04.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 21,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,82 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,44 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 legte RENK die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als RENK mit -0,02 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent auf 272,62 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der RENK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,41 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

