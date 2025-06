RENK Aktie News: RENK am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 66,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von RENK nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,1 Prozent auf 66,42 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 66,38 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 748.558 RENK-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der RENK-Aktie liegt somit 22,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 73,34 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten RENK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,594 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,44 EUR je RENK-Aktie an.

Am 14.05.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 272,62 Mio. EUR – ein Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RENK 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

