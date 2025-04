RENK Aktie News: Anleger setzen RENK am Mittag unter Druck

Aktie im Blick

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RENK-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 6,2 Prozent bei 47,14 EUR.

Das Papier von RENK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 47,14 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der RENK-Aktie ging bis auf 45,29 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.127.823 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 16.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,18 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 62,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,456 EUR. Im Vorjahr hatte RENK 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je RENK-Aktie aus.

Am 26.03.2025 lud RENK zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,11 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 362,17 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RENK 213,94 Mio. EUR umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2025 1,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

