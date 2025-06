RENK Aktie News: RENK am Vormittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 69,10 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 69,10 EUR. Das Tagestief markierte die RENK-Aktie bei 68,05 EUR. Mit einem Wert von 69,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157.568 RENK-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RENK-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.10.2024 bei 17,71 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der RENK-Aktie wird bei 57,44 EUR angegeben.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat RENK 272,62 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,41 EUR je RENK-Aktie.

