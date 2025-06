RENK Aktie News: RENK reagiert am Freitagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 67,55 EUR.

Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 67,55 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 67,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.174 RENK-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 85,96 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,25 Prozent hinzugewinnen. Bei 17,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem RENK seine Aktionäre 2024 mit 0,420 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,594 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,44 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 hat RENK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,01 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,02 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RENK im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 193,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

