RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Freitagnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 69,14 EUR.

Das Papier von RENK konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 69,14 EUR. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 69,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 744.163 RENK-Aktien.

Am 04.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,96 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 24,33 Prozent zulegen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 74,39 Prozent würde die RENK-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,594 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 57,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 14.05.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 272,62 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,94 Mio. EUR in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

