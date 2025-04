RENK Aktie News: RENK gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RENK. Zuletzt sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 47,73 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die RENK-Aktie bis auf 48,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 275.724 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,18 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RENK-Aktie 9,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,456 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,33 EUR je RENK-Aktie an.

RENK ließ sich am 26.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,11 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 69,29 Prozent auf 362,17 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,41 EUR je Aktie belaufen.

