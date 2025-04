RENK Aktie News: RENK reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 48,30 EUR zu.

Die RENK-Aktie konnte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 48,30 EUR. In der Spitze gewann die RENK-Aktie bis auf 48,46 EUR. Bei 46,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 493.518 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 16.04.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,18 EUR. Derzeit notiert die RENK-Aktie damit 7,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2024 Kursverluste bis auf 17,71 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,456 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je RENK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,11 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 362,17 Mio. EUR gegenüber 213,94 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

