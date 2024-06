RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 26,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von RENK befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 26,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die RENK-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,02 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,79 EUR. Der Tagesumsatz der RENK-Aktie belief sich zuletzt auf 42.103 Aktien.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,443 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,90 EUR je RENK-Aktie an.

RENK gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 19.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Größter Auftrag der Unternehmensgeschichte - auch RENK und HENSOLDT profitieren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX fällt schlussendlich

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus