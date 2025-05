RENK Aktie News: RENK am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 71,25 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 71,25 EUR zu. Bei 71,43 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 70,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 104.083 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 26.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 71,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RENK-Aktie mit einem Verlust von 75,15 Prozent wieder erreichen.

RENK-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,420 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,594 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 946,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RENK am 14.05.2025. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte RENK ebenfalls ein EPS von -0,02 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RENK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 272,62 Mio. EUR im Vergleich zu 193,94 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je RENK-Aktie.

