RENK Aktie News: RENK am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 73,51 EUR.

Die RENK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 73,51 EUR. Bei 74,75 EUR erreichte die RENK-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 73,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.572.241 RENK-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 74,75 EUR an. 1,69 Prozent Plus fehlen der RENK-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 75,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

RENK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,594 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,94 EUR für die RENK-Aktie aus.

Am 14.05.2025 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,02 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 272,62 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 40,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 193,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RENK-Gewinn in Höhe von 1,41 EUR je Aktie aus.

