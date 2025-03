RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag im Minus

Kurs der RENK

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 45,73 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die RENK-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 45,73 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 45,55 EUR. Mit einem Wert von 46,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 90.343 RENK-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 49,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,71 EUR. Dieser Wert wurde am 17.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RENK-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an RENK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,456 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 42,06 EUR für die RENK-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte RENK am 13.11.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 272,82 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 268,03 Mio. EUR.

Experten taxieren den RENK-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,03 EUR je Aktie.

