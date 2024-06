RENK Aktie News: RENK am Freitagnachmittag verlustreich

RENK im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RENK. Die RENK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 25,47 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 25,47 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RENK-Aktie bisher bei 25,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 70.458 RENK-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2023 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,443 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,90 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich RENK zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RENK-Anleger Experten zufolge am 19.08.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 EUR je RENK-Aktie belaufen.

