RENK Aktie News: RENK am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von RENK zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RENK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 26,38 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 09:07 Uhr 1,6 Prozent. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,09 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.455 RENK-Aktien den Besitzer.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,465 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,10 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RENK am 13.08.2024.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RENK Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von RENK rechnen Experten am 01.12.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass RENK im Jahr 2024 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

