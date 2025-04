RENK Aktie News: Anleger greifen bei RENK am Dienstagvormittag zu

RENK im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von RENK. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 50,09 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die RENK-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 50,09 EUR zu. Der Kurs der RENK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 50,72 EUR zu. Bei 49,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 106.630 RENK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 52,18 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2024 (17,71 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RENK-Aktie derzeit noch 64,65 Prozent Luft nach unten.

Für RENK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,420 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,582 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,33 EUR.

Am 26.03.2025 hat RENK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte RENK einen Gewinn von 0,11 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat RENK mit einem Umsatz von insgesamt 362,17 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,94 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 69,29 Prozent gesteigert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RENK-Aktie in Höhe von 1,41 EUR im Jahr 2025 aus.

