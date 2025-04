RENK Aktie News: RENK tendiert am Mittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von RENK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von RENK legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,73 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RENK-Papiere um 11:47 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die RENK-Aktie bei 52,50 EUR. Bei 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 191.428 RENK-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 52,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,49 Prozent. Am 17.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,71 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RENK-Aktie 65,77 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten RENK-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,420 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,582 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,33 EUR je RENK-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RENK am 26.03.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,11 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 362,17 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 213,94 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,41 EUR je RENK-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RENK-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10

Rheinmetall-Aktie entfernt sich von Allzeithoch - auch andere Rüstungsaktien tiefer