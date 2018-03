Fünf Top-Aktien aus dem DAX: Kursgewinne Made in Germany

Das nährt die Hoffnung auf ein Ende der jüngsten Abwärtsbewegung und auf künftig wieder steigende Notierungen. Die NordLB rät jedenfalls unter anderem bei fünf DAX -Vertretern zum Kauf, denen die Analysten ein Aufwärtspotenzial von 17 Prozent bis 39 Prozent zubilligen.

Von Jürgen Büttner

Der deutsche Aktienmarkt hatte zuletzt bekanntlich keinen leichten Stand. Schlecht lief es insbesondere auch für die hiesigen Standardwerte. So sank der DAX auf Schlusskursbasis vom 23. Januar bis zum 02. März von 13.560 Punkten auf 11.914 Zähler. Das ist gleichbedeutend mit Notierungen, die bereits im März 2015 erreicht worden waren.

Von einem ungebremsten Bullenmarkt kann folglich hier schon länger nicht mehr die Rede sein. Leider ist zu konstatieren, dass die deutschen Konjunkturdaten einen eher enttäuschenden Jahresstart erwischt haben. So ging es im Januar mit Bauproduktion, Industrieaufträgen, Ausfuhren und Einzelhandelsumsätzen nach unten. So gesehen passt dazu die in diesem Jahr bisher dürftige Performance-Bilanz.

Immerhin reichte es in der Vorwoche zu einem Plus von rund 3,5 Prozent, obwohl die USA Strafzöllen auf Stahl und Aluminium einführten. Dass der deutsche Leitindex das ohne weiteren Schwächeanfall überstanden hat, lässt hoffen, dass sich im Bereich des bisherigen Jahrestiefs von 11.914 Punkten ein Boden herausbilden kann. Damit würde dieser Bereich charttechnisch weiter an Gewicht gewinnen, nachdem die Notierungen hier bereits 2017 Halt fanden.

Das DAX-KGV von rund zwölf steht steigenden Notierungen jedenfalls nicht im Wege. Im Gegenteil: Solange die Unternehmensgewinne steigen, klingt das bewertungstechnisch nach einer vernünftigen Ausgangslage. Zumal es als Kontraindikator auch positiv zu werten ist, dass die jüngste Korrekturbewegung das zuvor vorherrschende Übermaß an Optimismus unter den Anlegern vertrieben hat. Für den DAX und andere Börse spricht zudem, das weltweit weiterhin recht starke Geldmengenwachstum, denn das hat sich in der Vergangenheit oft als förderlich erwiesen.

Was für den DAX gilt, gilt natürlich auch für die 30 in dem Index enthaltenen Einzelwerte. Auch sie sind oft moderat bewertet und habe nach Ansichten zahlreicher Analysten Luft nach oben. Auch die NordLB hat etliche bestehende Kaufempfehlungen für DAX-Vertreter. Wir haben fünf davon herausgepickt, die wir auf den folgenden Seiten etwas näher vorstellen. Die Kursziele bewegen sich dabei um 17 Prozent bis 39 Prozent über den aktuellen Notierungen.

Lesen Sie das vollständige Interview auf BÖRSE ONLINE unter http://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/Fuenf-Top-Aktien-aus-dem-Dax-Kursgewinne-made-in-Germany-1018639708/2.

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag