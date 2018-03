Bester S&P 500-Wert des Jahres: Investor empfiehlt Netflix-Aktie dennoch zu shorten

Die Netflix -Aktie ist bisher der beste S&P 500 -Wert in diesem Jahr. Bis Ende letzter Woche konnte der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf um rund 73 Prozent zulegen. Damit hat sie den S&P 500-Index, der nur um 4 Prozent zulegen konnte, deutlich abgehängt.

Andrew Left shortet Netflix

Analysten und Investoren schätzen am weltgrößten Streaming-Dienst vor allem seine vielen Original-Inhalte, die ihm einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Um sich diesen Vorteil zu erhalten, hat Netflix angekündigt, in 2018 zwischen 7,5 und 8,0 Milliarden US-Dollar für Inhalte ausgeben zu wollen.

Doch Andrew Edward Left, Autor und Editor des Online-Investment-Newsletters "Citron Research", sieht für Netflix dennoch dunkle Wolken am Horizont: "Da gibt es Konkurrenten mit tiefen Taschen, die die gleichen Produzenten anheuern und fesselnde Inhalte kreieren werden", erklärte Left am Montag gegenüber dem US-Sender "CNBC". Aus diesem Grund habe Netflix keinen schützenden Burggraben, wie ihn etwa Amazon oder Google hätten. Left bestätigte zudem, dass er die Netflix-Aktie shortet.

Der Netflix-Kurs hatte am vergangenen Montag 3,1 Prozent abgegeben. Und auch am Dienstag ging es nochmals um 1,69 Prozent abwärts. Dazu hat auch ein Tweet von Andrew Edward Left beigetragen, in dem er sich negativ zu der Aktie geäußert hatte:

Stranger Things happening at $NFLX. Wit mkt cap up $17 BIL in a week and short interest. at 10 year low. Citron thinks the stock can be shorted back to $300. Content spend unsustainable long term. Great article today's FT https://t.co/jTM8lGoWdp Congrats to bulls, historic run - Citron Research (@CitronResearch) 12. März 2018

Walt Disney plant eigenen Streaming-Dienst

Mit seinem Hinweis auf starke Wettbewerber bezog sich Left wohl auch auf Disney. Der Unterhaltungsriese hat im vergangenen Jahr seine Partnerschaft mit Netflix gekündigt, weil er ab 2019 einen eigenen Streaming-Dienst für seine Filme und Serien an den Start bringen will. Medienberichten zufolge will Disney die Kunden auch mit deutlich günstigeren Preisen als Netflix für das eigene Angebot gewinnen. Damit könnte Disney dem derzeitigen Streaming-Marktführer durchaus gefährlich werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com, Netflix, pixinoo / Shutterstock.com