Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 477,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 477,40 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 480,50 EUR. Bei 477,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 9.740 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 19,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,56 Prozent.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,82 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR eingefahren.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün