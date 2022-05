Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Montagmittag ins Plus

Um 12:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 217,10 EUR zu. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 219,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 213,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 87.943 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2022 auf bis zu 225,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2021 bei 76,28 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 184,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 170,11 EUR.

Am 17.03.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 4,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,83 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 1.817,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.895,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,12 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 06.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 04.05.2023.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Deutliche Erhöhungen trotz Börsentristesse - Wie viel Dividendenrendite die MDAX-Unternehmen dieses Jahr bieten

So schätzen die Analysten die Rheinmetall-Aktie im April 2022 ein

Rheinmetall-Aktie im Minus: Moody's erhöht Bonität von Rheinmetall auf "Baa2"

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images