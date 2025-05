Kurs der Rheinmetall

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag im Aufwind

02.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 1.552,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 1.552,50 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.555,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.505,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 162.074 Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 1.555,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,82 Prozent. Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.324,00 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 12.03.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,87 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 7,44 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 36,16 Prozent auf 3,48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Am 08.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Rheinmetall dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren. Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2025 29,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie HENSOLDT-Aktie mit Luft nach oben: Warum der Rüstungstitel im Branchenvergleich hinterher hinkt Aktien uneins: Rheinmetall & Lockheed Martin schmieden Raketenbündnis DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

