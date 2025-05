Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich Rheinmetall

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 1.881,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.892,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.863,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 190.664 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.05.2025 bei 1.892,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 437,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 76,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.742,29 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.05.2025 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,31 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,58 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 29,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

