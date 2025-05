Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen

Kurs der Rheinmetall

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 1.879,50 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 1.879,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.886,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.863,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 118.270 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 27.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.886,50 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 437,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 329,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,43 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.742,29 EUR.

Am 08.05.2025 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,11 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2,31 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Rheinmetall am 07.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte Rheinmetall die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 29,84 EUR je Aktie belaufen.

