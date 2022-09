Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag in Grün

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 149,35 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 149,80 EUR. Bei 148,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.355 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 227,90 EUR markierte der Titel am 30.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,47 Prozent. Am 10.09.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,28 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 95,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,67 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 05.08.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurden 1,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.408,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.315,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 10,64 EUR fest.

