Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall büßt am Dienstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 519,80 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 519,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 519,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 526,20 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 75.409 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,00 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,73 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,23 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2024 wird am 07.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

