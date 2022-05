Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag ab

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 04.05.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,5 Prozent auf 214,60 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 213,50 EUR ab. Bei 221,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 107.358 Stück.

Bei 225,00 EUR erreichte der Titel am 22.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 4,62 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,28 EUR am 10.09.2021. Abschläge von 181,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 170,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 17.03.2022 vor. Das EPS wurde auf 4,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.817,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.895,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,34 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images