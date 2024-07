Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 515,60 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 515,60 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 518,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 512,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 166.928 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 10,90 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 226,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 127,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,66 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 565,50 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,11 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,36 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 21,49 EUR je Rheinmetall-Aktie.

