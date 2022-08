Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Rheinmetall-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 190,75 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 189,35 EUR aus. Bei 195,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.056 Rheinmetall-Aktien.

Am 30.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 16,30 Prozent niedriger. Am 10.09.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 150,07 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,56 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 06.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,89 Prozent zurück. Hier wurden 1.266,00 EUR gegenüber 1.405,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 präsentieren. Rheinmetall dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 11,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Trading Idee: Rheinmetall - Weiterer Hochlauf bis 226 Euro?

Rheinmetall-Aktie findet zurück zu alter Stärke

Rheinmetall-Aktie dennoch stärker: Rheinmetall wird pessimistischer bei Jahresumsatzprognose 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com