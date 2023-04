Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 260,00 EUR

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 3,1 Prozent auf 269,50 EUR ab. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 268,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 42.931 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,19 Prozent hinzugewinnen. Am 17.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 91,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 267,75 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Am 16.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 6,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 84,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.321,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 04.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 03.05.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,26 EUR je Aktie.

